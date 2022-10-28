江啟臣指經貿談判不及格 王美花反駁

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（中央社記者范正祥台北28日電）國民黨立委江啟臣今天質詢時，質疑過去6年經貿談判不及格，形容國際經貿空間和區域經濟整合進度是「零」。經濟部長王美花說，如果進度是「零」，台灣的經濟成長率不會是這個樣子。

王美花還提及，她也帶著廠商到美國爭取商機、商業合作，這是對台灣供應鏈更加擴大有幫助。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

江啟臣質詢時說，經貿談判不及格。他問，「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）今年有召開嗎？」他也質疑台美雙邊貿易協定（BTA）八字沒一撇、避免雙重課稅協定（ADTA）只停留在呼籲、印太經濟架構（IPEF）沒有被納入、台美21世紀貿易倡議還沒開始談判、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）只有提出申請。

談及促進經貿國際空間，江啟臣指出，今年6月他到美國也幫忙講了很多話，遇到每位參、眾議員時，力推避免雙重課稅協定，但是對方都顯得興趣缺缺，他們認為這是主權國家之間的事。對此，王美花回應，會積極推動避免雙重課稅協定。

江啟臣說，為什麼6年過去了，沒有任何在經貿談判或經貿國際空間的進展；如果國家安全觀是認為應與其他國家有更多經貿整合，就應有所進展。

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對於江啟臣形容國際經貿空間和區域經濟整合進度是「零」，王美花說，不能這樣講，如果進度是「零」，台灣的經濟成長率不會是這個樣子。王美花還提及，她也帶著廠商到美國爭取商機、商業合作，這是對台灣供應鏈更加擴大有幫助。

立委監督經貿談判進展和拓展經貿國際空間，蘇貞昌表示，團隊都很努力，當然很希望每一個都能成功達點，但有些在還沒有公布以前，也不便透露。（編輯：林興盟）1111028