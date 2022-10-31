美國期中選舉將登場 台美科技合作會議再延期

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）台美原訂11月上旬，在台灣召開首屆「台美科技合作（STC）會議」。國科會官員今天指出，因國際局勢持續變動，且美國11月將舉行期中選舉，目前會議召開日期、來台參與代表等細節，都尚待確認。

為促進台美雙方科技合作，國家科學及技術委員會依據台美科學及技術合作協定（STA），與美方共同建構全面性台美科技合作平台，原規劃11月上旬在台灣，舉辦實體的首屆台美科技合作會議。

為此，國科會主委吳政忠6月組團訪美期間，親自力邀美國國家科學基金會（NSF）、國家衛生院（NIH）與國家癌症研究所（NCI）等單位高層來台與會。

然隨著美中科技戰升溫、國際政治局勢持續變動，且美國將於11月8日舉行期中選舉，台美科技合作會議召開時間，從今年初原訂6月至8月間召開，再延至預定11月上旬，最後因美方仍未回覆出席人選而暫緩。

國科會官員說明，台美科技合作會議仍由台美雙方持續籌備中，召開日期、美方來台參加代表等細節，仍尚待確認；目前已知的明確原因，是美方考量局勢變化，且11月8日將舉行期中選舉所致。

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官員表示，因美方須先處理期中選舉事宜，至少在11月上旬之前，美方對台美科技合作會議的細節，都很難會有明確回覆，將待美國選舉結束、情勢穩定後，再看有無進一步消息。

依據2021年的第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）結論，國科會目前朝11月上旬舉辦STC會議的方向積極規劃中；會議可能觸及5大合作領域，包括半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧（AI）與太空領域。（編輯：林克倫）1111031