林姿妙否認涉貪 江聰淵籲誠實才是上策

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尋求連任的國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪，法院31日開庭審理，林姿妙否認犯行。民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）表示，誠實才是上策，呼籲林姿妙等被告勿逃避，應坦然面對司法。（江聰淵競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月31日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）爭取連任的國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪，法院今天開庭審理，林姿妙否認犯行。民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵說，誠實才是上策，呼籲林姿妙勿逃避，坦然面對司法。

江聰淵下午召開記者會表示，在開庭過程中，我們看到林姿妙和她的家人，完全沒有交代所有遭起訴內容的說明，還一昧說是政治迫害，或者不當取供的情形。看到林姿妙家族為財團及私利，連帶讓宜蘭縣政府10多名官員也遭起訴，深感遺憾。

江聰淵呼籲，誠實才不會有破綻，誠實才是上策，林姿妙等被告不要再逃避，應坦然面對司法，林姿妙也不要一錯再錯，更不要讓這麼多公務人員因為她涉及圖利親友團，而受到連累。（編輯：方沛清）1111031