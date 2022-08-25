遭指干涉宜蘭縣政 林羿伶要江聰淵拿證據否則提告

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣長林姿妙與女兒林羿伶涉弊案遭起訴後，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵受訪時，影射林羿伶干涉縣政。林羿伶回應，要以身家性命與江聰淵對賭，要他拿出證據，否則提告。

江聰淵昨天接受綠色和平廣播電台專訪時說，曾聽過有民眾去縣長室拜訪，請林姿妙幫忙社團活動經費，縣長室難免做人情給予協助，民眾離開後忘記道謝，折返發現林羿伶坐在辦公室。

他指出，從起訴書可看到，林姿妙讓女兒指揮縣府主管，把縣府當成家裡公司，為所欲為，一手遮天。

江聰淵受訪後，網路社群流出一篇署名林羿伶的公開信，全文細數林姿妙一家過去辛酸歷程、債務形成經過，文中也否認地下縣長的指控，更指出檢方羅織罪名，媒體移花接木，政治追殺是一件很可怕的事，但她們沒有退路只能勇敢面對。

公開信也提到，江聰淵謊言容易成性，林羿伶以身家性命跟江聰淵對賭，如果江聰淵拿不出具體指控資料，請江聰淵向林羿伶道歉；如果江聰淵仍想保有信用與威信，請公開民眾姓名，及日期與時間。

藍營相關人士今天向中央社記者證實，這篇公開信確實為林羿伶所寫。

林姿妙今天接受媒體聯訪時說，「未審先判、引人入罪」，她們家一輩子都實實在在、清清白白。對於女兒是否要告江聰淵，未做回應。

江聰淵今天則表示，尊重每人的司法權益，林羿伶在官邸指揮縣府一級主管，配合林羿伶要達到的意圖，這不是地下縣長，那什麼才是地下縣長。

宜蘭地方檢察署今天再次強調，檢察官偵辦縣府相關人員弊案，偵辦過程對被告有利、不利事項都一律注意，而為各起訴、不起訴、簽結及緩起訴，有關事實認定、證據取捨、法律適用，都已詳載於結案書類，可受檢視，並無所謂配合政治追殺等情事。（編輯：方沛清）1110825