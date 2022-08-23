藍盼法院秉公處理林姿妙案 綠委：行為需被檢驗

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（中央社記者王揚宇、王承中台北23日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪遭檢方起訴。國民黨今天表示，尊重司法程序，盼檢調機關與法院秉公執法，給林姿妙及縣府團隊公平公正的機會證明清白。

宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等機關涉及貪污弊案。檢方今天發布偵查結果，縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶遭起訴，檢方建請法院從重量刑。

國民黨發布新聞稿表示，從年初首波偵查開始，已有特定媒體指導辦案「六大方向」，更有特定人取得比當事人更完整的重點口供與資料，讓特定媒體捕風捉影，甚至在官邸遭搜索時還有特定媒體的記者到現場錄影拍照，都讓人不免質疑是否有政治追殺企圖。

國民黨表示，過去林姿妙曾在無明確證據下遭檢調單位大動作搜索，更展開馬拉松式約談，不僅有違比例原則和法治國原則，也傷害縣府人員為民服務的士氣。年底選舉將至，本案動見觀瞻，讓人擔憂是否民進黨政府將檢調單位做為選舉工具。

國民黨指出，林姿妙長期深耕宜蘭，政績卓著，為縣民稱許，司法絕不能有顏色，更不能成為政治的打手；法院務必公正審判、秉公執法、勿枉勿縱，勿讓民進黨的政治黑手介入司法，為選舉私利而傷害台灣的民主法治價值。

民進黨立委郭國文上午在民進黨團輿情回應記者會，被問到林姿妙是否能繼續代表國民黨參選宜蘭縣長時表示，根據目前法律規定，林姿妙還是有資格可以成為候選人，而檢方偵辦後起訴，相信是一個慎重的審查結果，應該不至於產生人權、政治迫害，個人道德行為需要被選民檢驗。

民進黨立委林楚茵表示，林姿妙在縣長任內涉貪，她尊重司法判決，希望選舉不要變成喊出悲情牌。（編輯：謝佳珍）1110823