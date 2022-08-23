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林姿妙涉弊行李箱資料遭燒毀 宜檢另案辦理

2022/8/23 18:59
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案時，傳有一個消失行李箱。檢方今天表示，行李箱與其中資料已遭被告燒毀，迄今行李箱裝的是什麼東西，仍然成謎，已另案辦理。

檢方在偵辦這起弊案時，外界質疑有一個消失的行李箱，裝有林姿妙疑似貪污案的重要證物。林姿妙女兒林羿伶、林姿妙兒子林佑澤、前立委楊吉雄、楊吉雄胞弟楊耀火共4名被告，因疑似接力處理這個當時放在縣長官邸的行李箱，遭檢方指控涉嫌湮滅證據。

檢方起訴書指出，縣長官邸有個保險櫃，廉政署當初在搜索後，4名被告基於意思連絡，將藏在保險櫃內的物品，轉放到行李箱，再接力載送行李箱並隱匿湮滅其中物品。

檢方指出，4名被告之後都否認犯行。林羿伶說，她不知有這個行李箱；林佑澤表示，他的私生活需隱密空間，不會把伴侶帶到官邸或家裡，保險櫃內有他歷任情人的情書、照片及房契等。

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檢方調查，楊吉雄先是說，林佑澤向他表明縣長選舉時有一些可能違法的秘密文件，叫他幫忙燒掉，他之後將行李箱與其中文件都燒掉，文件有記載宜蘭縣各村里、寺廟、社團、社區等所有樁腳名冊，但楊吉雄之後改口否認，強調他原本要幫楊耀火扛下責任，但後來覺得身體已經大不如前，最後楊耀火如何處理，他不知道。

檢方指出，這起事件無足以確認4名被告隱匿或湮滅的物品為何，但保險櫃及藍色行李箱內資料有無涉及其他犯罪，仍有持續追查之必要，因此另案辦理。（編輯：方沛清）1110823

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