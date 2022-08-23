涉貪遭起訴 林姿妙：政治追殺

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（中央社記者王朝鈺、沈如峰宜蘭23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府涉貪案，今天上午起訴縣長林姿妙等人。林姿妙表示，趕在選舉登記前起訴目的非常明顯，就是政治追殺，她將於9月1日上午9時登記參選。

林姿妙上午11時30分在宜蘭縣議會會議室舉行記者會表示，2天前她看到民調數字贏對手超過10%，就有人告訴她，很快就要起訴了，這完全說明，對手用國家機器打擊異己，完全沒有公平正義。

林姿妙說，因為馬上就要登記參選，對方掌握選舉節奏，趕在登記前起訴，難道是擔心，如果等她登記後才起訴，就完全坐實了政治追殺的傳言，所以才會在登記前起訴，她不意外，只是很心痛很委屈。

林姿妙說，檢廉1月大動作搜查官邸、辦公室，這段時間檢廉不斷透過搜索、疲勞式的傳喚、長時間的偵訊，就是逼她要說出他們心中的答案，欠債還錢天經地義「我沒有做過違法的事情」，檢廉用偵查不公開讓她有口難言，受盡委屈，又不斷放消息給媒體，斷章取義，幫助對手選舉，影響她的形象，傷害她及無辜的縣府同仁們，抹滅他們為縣政的付出與努力，她感到非常不捨。

林姿妙表示，過程有很多栽贓抹黑的事情，例如，偵訊時讓她聽錄音檔，明明是壯圍鄉農會理事長林麒州來請託，硬要栽贓成前宜蘭縣商業會理事長陳正勳，這就是白布硬要染成黑色。

林姿妙說，她一生清白，沒有做對不起縣民的事情，對手用骯髒污衊的手段，無所不用其極達到勝選目的，這是民主社會該發生的事嗎？很遺憾地，地檢署再也不是公正客觀的機構，已成為政治打手，即便未來證明她是清白的，到時候選舉已經結束，這種遲來的正義有用嗎？

林姿妙說，年底這場選舉，不是為了她一個人，而是為了公平正義、為了宜蘭而戰，她會在9月1日上午9時登記參選，請大家一起為宜蘭加油，為她加油。

宜蘭地檢署新聞稿指出，林姿妙為繼續使用98地號土地上臨時性建築物，圖利陳姓和劉姓被告，維持免繳土地增值稅，因此對於違背職務行為收受不正利益，且放任女兒林羿伶召喚縣府一級主管進入縣長官邸下達指令，恣意妄為，紊亂縣府行政體制。

此外，林姿妙擔任羅東鎮鎮長及宜蘭縣縣長期間，自承僅有每月約新台幣15萬元薪資及3萬元租金收入，卻有逾7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以此洗錢方法製造向他人循環借貸假象，且犯後否認犯行，檢察官建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1110823