林姿妙涉弊案 澄清帳目為借貸非貪污

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）涉及貪污及財產來源不明等弊案的宜蘭縣長林姿妙今天說，相關帳戶金流主要是亡夫生前負債及醫藥費、丈夫過世後她獨自扶養4名兒女費用及幫朋友作保累積債務，絕非貪污所得。

台灣宜蘭地方檢察署表示，相關案件都依證據原則偵查，無所謂「不尋常」情形，本於毋枉毋縱精神，充分給涉案人答辯，請外界不要無端揣測，給司法純正辦案空間。

檢方偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，昨天再傳喚林姿妙、林姿妙兒子林佑澤及女兒林羿伶等6人到案說明，經12小時訊問後請回。

林姿妙上午在縣府舉行說明會表示，有心人士及特定媒體操作帳戶有新台幣上億元，暗指是貪污所得，其實資金出入是在支票帳戶，非存款帳戶，資金存入是為票據兌現，存入就會被領走，來回10次就會創造10倍金流，才出現支票帳戶累計達上億元。

她說，欠債還錢，天經地義，卻被有心人士故意操作、混淆視聽，誤導是貪污，完全不符事實。此外，報載影射的行李箱與保險箱內有現金與金條更是子虛烏有、離譜指控，且她為配合偵查不公開竟變成默認，絕對沒有現金或金條這種事。

林姿妙表示，檢方近日偵查動作的確不太尋常，希望早日釐清。她一生清白做人、認真做事，為縣民謀福利，不會退縮，會繼續努力奮鬥，為縣民、縣政及她的清白，請大家給她力量，為恢復宜蘭淨土而努力。

檢方偵辦宜縣府民國108年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，1月13日首波指揮法務部廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林羿伶等10多人被列被告。

檢廉今年2月再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；林佑澤在同案中也涉犯中華民國刑法湮滅刑事證據罪，遭檢方諭知200萬元交保；法院之後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶40萬元交保。（編輯：李明宗）1110318