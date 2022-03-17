林姿妙等涉貪污弊案 再度接受檢方訊問後請回

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）檢方偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天再度傳喚縣長林姿妙、林姿妙的二兒子林佑澤、女兒林羿伶等6人到案說明，經12小時訊問，晚間都請回。全案檢方持續調查。

林姿妙今天無公開行程，上午9時20分在律師陪同下，再度前往宜蘭地方檢察署接受訊問；隨後林羿伶等人也在律師陪同下，抵達地檢署接受調查。

經12小時訊問後，林姿妙晚間9時許步出地檢署。面對媒體訊問，她說，今天到地檢署主要是針對相關帳戶說明，希望司法趕快調查清楚，還她們清白；至於是否認為遭到政治迫害，林姿妙感慨表示，她簡單做人、認真做事。林羿伶表示，檢方已傳喚她們很多次了，希望司法趕快還公道。

據了解，檢方今天傳喚的被告還有在同案中涉犯貪污洗錢或滅證的林佑澤、前國民黨籍立委楊吉雄與楊吉雄胞弟楊耀火、縣長辦公室張姓女管理員。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，於1月13日首波指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林羿伶等10多人被列為被告。

今年2月，檢廉再度發動搜索，林姿妙及林羿伶因涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；林佑澤在同案中也涉犯刑法湮滅刑事證據罪，遭檢方諭知新台幣200萬元交保，楊吉雄與楊耀火諭知150萬元交保。法院之後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶40萬元交保。（編輯：謝雅竹）1110317