林姿妙涉貪污等弊案 再度赴宜檢接受訊問後請回

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宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，17日上午再度傳喚縣長林姿妙等人到案說明，經12小時訊問後，林姿妙晚間請回，她步出地檢署面對媒體提問時表示，今天主要是針對相關帳戶說明，希望司法趕快調查清楚，還他們清白。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年3月17日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今天上午再度傳喚縣長林姿妙等人到案說明，經12小時訊問後，林姿妙晚間請回。

林姿妙晚間9時許步出地檢署面對媒體提問，她說，今天到地檢署主要是針對相關帳戶說明，希望司法趕快調查清楚，還他們清白；至於是否認為遭政治迫害，林姿妙表示，她簡單做人、認真做事。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，於1月13日首波指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙等10多人被列為被告。

今年2月，檢廉再度發動搜索，林姿妙因涉犯貪污治罪條例圖利罪與財產來源不明罪，一度被檢方聲請羈押，法院裁定林姿妙80萬元交保。（編輯：張銘坤）1110317