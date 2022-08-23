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民進黨：林姿妙涉貪遭起訴 應立即退選

2022/8/23 14:17
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（中央社記者葉素萍台北23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府涉貪案，今天上午起訴縣長林姿妙等人。民進黨發言人黃彩玲說，林姿妙應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉、立即退選，作為提名林姿妙、為其背書的中國國民黨，也是難辭其咎，黨主席朱立倫該向人民道歉。

民進黨發布新聞稿指出，現任縣長及其家族成員，因重大貪腐弊案遭起訴，可說是宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙對不起宜蘭人，更讓「民主聖地」的光榮感蒙上污點。

黃彩玲指出，宜蘭縣一直被稱為「民主聖地」，主要是因為過去的宜蘭縣長，如陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢等歷任縣長，個個都謹守清廉原則，以縣民福祉為己任，絕不像林姿妙只為家族私利，罔顧縣民託付。

她說，今天宜蘭地檢署已正式起訴林姿妙，且罪證明確，林姿妙到現在還妄想用「政治追殺」的政治語言，來汙衊檢調人員，移轉犯罪事實，企圖誤導縣民。

黃彩玲說，林姿妙已經不適合繼續擔任宜蘭縣長，應即刻退出這次的縣長選舉，提名林姿妙的朱立倫不要閃躲，應該公開向人民道歉。（編輯：林興盟）1110823

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