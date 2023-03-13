涉貪污等案開庭 林姿妙否認不法：無所畏懼

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宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院13、14日連2天召開第2次準備程序庭。林姿妙（左）13日上午抵達宜蘭地院門口時，受訪時重申自己是清白，無所畏懼、坦蕩蕩。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月13日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今明2天召開第2次準備程序庭。林姿妙在開庭前受訪時重申自己是清白，無所畏懼、坦蕩蕩。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，去年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴，並建請法院從重量刑後，全案今天上午由宜蘭地方法院召開第2次準備程序庭，傳喚林姿妙等被告出庭。

林姿妙上午抵達宜蘭地院門口時，面對媒體訪問說，在檢廉調查程中，她遭不當取供，明明她的電話被監聽這麼久，還編故事汙衊她；她無所畏懼、坦蕩蕩，為什麼要這樣汙衊她？她一輩子沒跟人吵架過。

林姿妙指出，檢方之前起訴她的目的就是希望影響去年底的縣長選舉，不讓她當選，但最後選民眼睛是雪亮的。她是認真打拚、努力用心做事情的人，法律會還給她公道。對於這次案件，她理直氣壯、沒做壞事。

地院法官今天先針對林姿妙涉及的貪污、偽造文書等2罪嫌，將針對第一次開庭尚未確認事項加以釐清，以利後續審判程序進行。林姿妙辯護律師再度強調，對於檢方所起訴的內容，林姿妙都無涉及違法。

在本案中，曾遭羈押的時任農業處農務科長吳東原也強調，他沒有幫涉案的縣府團隊做虛偽認定，且在當初施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後身體因副作用不適，還遭廉政署長達近30個小時的不當偵訊，相關起訴內容不能成為檢方起訴證據。

地院表示，林姿妙另外涉及的財產來源不明、洗錢等罪嫌，將傳喚相關被告到庭。（編輯：李錫璋）1120313