時力、台灣基進簽不投降承諾書 推保台民防政見

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時代力量黨主席陳椒華（中）等4日上午在立法院舉行記者會，提出時代力量「抗中保台方案」和相關修法草案，呼籲修法阻斷中共滲透，保衛台灣民主。中央社記者張皓安攝 111年11月4日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北4日電）俄烏戰爭與兩岸情勢緊張，外界關注台灣民防議題。時代力量主席、立委陳椒華今天偕議員參選人簽署不投降承諾書，並公布抗共保台方案；台灣基進也簽署不投降承諾書，並將民防政策列為共同政見。

陳椒華今天偕議員參選人舉行記者會，宣布簽署不投降承諾書，並公布時代力量抗共保台方案。陳椒華指出，她在今年被中共列入「台獨頑固份子」名單，抗共保台早已是時代力量的DNA。

陳椒華表示，台灣民主面臨內外交迫危機，時代力量除了支持簽署民間社團發起的捍衛台灣絕不投降承諾書外，更提出抗共保台修法方案，包含反滲透法、營業秘密法、貪汙治罪條例、房屋稅條例等。

台灣基進秘書長王興煥今天也偕議員參選人舉行「民防不是口水，基進6大政見」記者會。

王興煥表示，基進實踐「抗中保台」有3個元素，包括「憂患意識、抵抗意志、備戰決心」，而基進也全黨簽署不投降承諾書。

王興煥指出，民防法明定，地方縣市首長是戰時地區民防系統的指揮官，如今台灣主權最大威脅就是中國，抗中保台不僅止於國防，地方政府也有責任。

王興煥表示，台灣基進推出2022政黨版政見，將地方層級應執行的民防事務作為政綱，並提出「落實全民防衛、重視避難安全、民防預算檢討、杜絕中國代理、對抗認知作戰、保障資安隱私」等6大政見。

此外，台灣教授協會副會長陳俐甫、民進黨立委羅致政、台灣韜略策進學會副理事長張宇韶等人今天召開「地方選舉就是民防指揮官的選舉：對抗中國武力威脅，縣市首長責無旁貸」記者會。

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陳俐甫表示，應修正民防法，當地方首長兼任民防指揮官怠惰失職時，要課以刑法內亂外患罪，戰時則適用陸海空軍刑法，縣市長當選人才會在中國犯台之時戰戰兢兢，不敢成為內應。

羅致政指出，台灣需要能因應可能軍事衝突的民防指揮官，並用於檢驗所有候選人；此次地方選舉，國際將會根據選舉結果，解讀台灣人民做了甚麼選擇，地方選舉若由親中政黨贏得勝利，將對台灣十分不利。（編輯：趙蔚蘭）1111104