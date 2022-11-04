立委籲提下階段降低漏水率計畫 王美花允諾規劃

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（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨立委林文瑞今天質詢關注水資源問題，希望降低漏水率計畫不要到113年就中斷；經濟部長王美花說，不會做到113年就不做，會在112年時規劃未來的計畫，防堵漏水等問題。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

林文瑞質詢時提到，現在發生乾旱的機率越來越高，台灣去年也經歷過大旱危機，好在今年老天爺照顧，沒有缺水問題，但不能期待每年都風調雨順，要做好準備，因為一旦缺水，不只影響國家發展，各行各業也都會受到影響。

林文瑞表示，從民國102年起，台灣自來水公司為降低漏水率，推出10年計畫，而蘇貞昌很重視，將此計畫延長2年；試問，113年後，下一個長期計畫為何。

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蘇貞昌說，過去常說因為漏水，漏掉一座石門水庫，而這些水都是自來水，這十分浪費；然而，水管漏水沒有辦法把水關起來修理，因為不能沒水，現在與過去最大的不同，是他規劃在全台興建17條大水管（備援幹管），這就像道路的外環道、替代管，完成後就能修舊管，而且也比較符合健康，這是很大的工程，這17條都做好會大大減低漏水情形。

林文瑞說，降低漏水率是經常性任務，不是階段性工作；王美花表示，不會做到113年就不做，每年還會編（經費），會在112年規劃後面10年的計畫，但要報到行政院核定，要慎重討論，防堵漏水等問題。（編輯：林興盟）1111104