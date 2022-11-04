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林右昌確診2日與總統同台 市府第一時間通知總統府

2022/11/4 18:16（11/4 19:39 更新）
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基隆市長林右昌4日快篩後陽性，2次確診COVID-19。（中央社檔案照片）
基隆市長林右昌4日快篩後陽性，2次確診COVID-19。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市長林右昌今天快篩後陽性，2次確診，由於林右昌2日晚間出席立委蔡適應舉辦的「毛小孩之夜」，曾與總統蔡英文和蔡適應同台，市府表示，目前蔡總統身體狀況良好。

基隆市政府發言人游本明下午接受媒體聯訪表示，林右昌快篩呈現陽性的第一時間已通知總統府，據了解，蔡總統目前身體狀況良好。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，蔡適應在接到消息的第一時間也自行快篩結果為陰性，目前也沒有異狀，會持續注意身體狀況，感謝大家關心。

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林右昌下午在臉書（Facebook）說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，為了保護市民及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀他都會進行快篩。

林右昌說，今天中午喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過3個月，很抱歉要跟大家報告「我2次確診了」，接下來他會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心。（編輯：張銘坤）1111104

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