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國防部：偵搜戰術輪車非汰換悍馬 樣車上月已完成

2022/11/6 13:19
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部今天表示，偵搜戰術輪車研發建案期程為110年至113年，目的是滿足聯兵旅任務需求，並非用於汰換悍馬車，首輛樣車10月28日已完成，價格及功能、性能均較其它國家優異，更是國防自主成就。

上報今天以「國車國造的鐵騎專案走鐘了」為題進行報導。國防部中午發布新聞稿說明，偵搜戰術輪車研發建案期程為民國110年至113年，目的是滿足聯兵旅偵蒐任務需求，並非用於汰換悍馬車，軍備局第209廠已依整體獲得規劃書提前於10月28日完成首輛樣車，進度並未延宕。

國防部指出，國軍偵搜戰術輪車可抵抗7.62公厘機槍彈，價格與聯合輕型戰術車（JLTV）相當，且依陸軍「輕、巧、活、快」客製化設計，價格及功能、性能均較其它國家優異。

另外，國防部提到，偵搜戰術輪車除了引擎及變速箱無法國產外，其餘全車設計與整合測試核心能量及89%產值均為國內製造，可帶動相關產業效益。

偵搜戰術輪車為國防自主重要成就，國防部對於部分臆測說法混淆視聽，深表遺憾；國防部將配合研製進度，詳細對外說明實況，以正視聽。（編輯：楊凱翔）1111106

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