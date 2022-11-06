民眾黨聲援高虹安 批國家機器踐踏個資法

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（中央社記者王承中台北6日電）新竹市長選舉選情白熱化，國民黨參選人林耕仁質疑對手民眾黨參選人高虹安助理爭議，掀起熱議。民眾黨今天召開記者會，質疑只有國家機器才有能力如此踐踏個資法，呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、選戰小組召集人蔡壁如，以及基隆市議員參選人徐佑昇等人，今天在立法院召開記者會指出，新竹市長選舉造謠抹黑、烏龍爆料的惡質選舉文化令民眾黨十分痛心，要求極端暗黑的政治勢力退出選舉戰場。

蔡壁如表示，今年是民眾黨成立以來，第一次參與地方大型選舉，競爭者不是一般候選人，而是結合黑與金的國家機器。

蔡壁如指出，民進黨先用國家機器與黨媒造謠、裁贓，把對手鬥臭，意圖致人於死地，再洗腦人民，鼓動綠衛兵發動公審，模式宛如21世紀台灣版的中國文革。而為了攻擊高虹安，民進黨立法院黨團總召柯建銘隨口幫別人定罪，同樣的事情發生在自己身上卻變成合法行為。

蔡壁如表示，林耕仁違法烏龍爆料只是序幕，民進黨將推出新一波抹黑攻勢，繼續攻擊高虹安及其周邊的人。她呼籲支持高虹安的朋友，一起對抗暗黑勢力。

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邱臣遠表示，林耕仁團隊的爆料內容似是而非，其實是精心設計的放話，這些問題其實答案非常明顯，只有國家機器才有能力如此踐踏個資法。

邱臣遠呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手；應說清楚、講明白，資料到底從哪裡來，檢調也要說明資料為什麼會外洩。他說，這場選舉已經不是白綠藍的對決，而是黑白、是非的考驗，選舉應當選賢與能，而非打一場人格毀滅戰。（編輯：蘇志宗）1111106