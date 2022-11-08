蘇貞昌：故宮文物屬於人類遺產 沒有歸還問題

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（中央社記者范正祥台北8日電）無黨籍立委黃國書今天質詢故宮文物所有權歸屬，行政院長蘇貞昌說，故宮文物屬於人類遺產，現在是在中華民國台灣的領域裡面，有責任好好的保存、保管、展示，讓全人類知道，有這麼好的人類遺產。

對於部分人士提出故宮文物應歸還中國議題，蘇貞長答覆質詢時也表示，故宮文物屬於人類遺產，「現在我國要努力把它保管、好好展覽，沒有什麼歸還的問題」，也希望全人類都是愛好和平、重視文物，台灣在這方面遠勝於其他國家。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

故宮博物院近期發生3文物受損，黃國書說，有人主張如果保管不好就歸還給中國。他質詢，故宮文物所有權是屬於中華民國或是中華人民共和國。

蘇貞昌表示，故宮文物眾多，歷來都妥慎保管，而且定期展覽、定期檢視。

他說，這次事件看到第3件人為疏失，應當究責；但另外2件，開箱即見破損，破損也不是這次才有，1973年故宮就成立修復室，可見當年就已有破損修復需要。

蘇貞昌進一步指出，可見現在有為了政治或選舉目的，故意把這次事件無限上綱到說這個是政治操作，把故宮博物院院長吳密察說成如何如何，都顯然不當。

蘇貞昌說，吳密察上任以來努力更周全保管文物，以前好多件文物擠在一個箱子，現在準備一物一櫃妥善保管，這是改革和進步的做法，應予肯定鼓勵。（編輯：蘇龍麒）1111108