梨泰院殷鑑 立委籲訂定無主辦單位大型活動指引

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韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，引發各界關注公安議題。無黨籍立委黃國書（左2）與中華民國大型活動緊急救護協會理事長張國頌（左）等2日在立法院舉行記者會，呼籲內政部以此為鑑，盡速提出無主辦單位的大型群聚活動安全管理指引。中央社記者郭日曉攝 111年11月2日

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（中央社記者王揚宇台北2日電）韓國首爾梨泰院踩踏造成156人死亡，引發各界關注公安議題。無黨籍立委黃國書今天說，呼籲內政部以此為鑑，盡速提出無主辦單位的大型群聚活動安全管理指引。

受邀出席記者會的消防署火災預防組警監秘書沈義哲說，會針對此案例做探討及滾動式管理，精進大型活動的處理。

黃國書今天與中華民國大型活動緊急救護協會理事長張國頌召開「梨泰院慘案後，無主辦單位大型群聚活動，如何安全管理？」記者會，沈義哲及警政署保安組長林信雄受邀出席。

黃國書表示，梨泰院慘案的發生，源於無主辦單位的活動難以準備事前管理工作，因此韓國總統尹錫悅已針對無主辦單位、群眾自發聚集的集會活動，要求相關部會補強措施、擬定安全管理體系。

黃國書指出，檢視台灣大型活動安全法規，內政部僅於民國104年八仙塵暴事件後，制定大型活動安全管理方案及大型群聚活動安全管理要點，但要點制定至今逾7年，仍未納入「無主辦單位大型群聚活動之安全管理指引」，造成民眾自主群聚活動，目前毫無安全計畫規定及人流通報管制措施。

黃國書說，有主辦方的活動雖看似有規範可循，實則是地方政府各自為政，規範寬嚴不一，例如22縣市中，僅2縣市有針對安全管理進行規範並設有罰則，4縣市雖有安全管理規範但無強制規定及罰則，而有16縣市的自治條例，完全無安全管理內容。

黃國書說，呼籲內政部盡速協助地方政府，重新檢視大型活動自治條例的安全管理規定，研議納入具強制性的罰則，落實大型活動管理。

關於無主辦單位的大型群聚活動安全管理指引部分，黃國書指出，內政部應以梨泰院慘案為鑑，配合指揮中心口罩令鬆綁期程，盡速提出，防止台灣版梨泰院事件發生。

沈義哲表示，消防署會針對此案例，做一些探討及滾動式管理，精進大型活動的處理，而現行的大型群聚活動要點，有針對主辦單位申請舉辦活動時，需提出哪些計劃，並且要經過縣市政府核可後才能辦理。

沈義哲說，道路如果擁擠或人群聚集，會牽涉到道路交通管理處罰條例，可以做一些疏散、疏導或強制執行動作。

林信雄說，對於梨泰院事件，警政署很重視，也立即通報各警察機關要加強注意室內、戶外的大型活動，也要提醒主辦單位要實際場勘可容留的人數及對交通的衝擊等。

林信雄表示，至於沒有主辦單位的大型活動，像是節慶、廟會等，這些多屬例行性活動，地方警察機關都有經驗，若發生突發性人潮聚集，會在主要路口進行相關管制，做好交通疏導工作。（編輯：翟思嘉）1111102