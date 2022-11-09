台海研船遭日方驅離 國科會：將積極交涉對話

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）立委指台灣科研船隻9月底在台日重疊經濟海域遭日方驅離，且近5年遭他國共干擾11次。國科會主委吳政忠今天說明，隨著國境開放，將積極與日方交涉、對話，也會持續與國安、外交單位合作，在科研船出發前掌握動態。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案，邀請吳政忠報告國科會及相關單位預算案，並進行詢答。

無黨籍立委黃國書詢及，台灣大學的海研船「新海研1號」，在今年9月底於台灣東部海域執行科研任務時，遭日方公務船驅離，原因是這塊海域是兩國重疊的經濟海域，且這次非唯一一次。

黃國書說，據調查資料，台灣的科研船隻近5年航行時，遭其他國家公務船干擾共達11次，其中今年日方就有4起、中國公務船尾隨、騷擾我方船隻則有2起。

黃國書問，台日雙方在2019年之前曾舉行4屆「台日海洋事務合作對話」，但後來停辦。吳政忠說，過去兩年停辦的原因，可能是COVID-19疫情，隨著國境開放，將會積極與日方交涉、對話。

吳政忠說，國科會對於相關案件都有全程掌握，台灣海研船要出海前，都須先向海巡署報備並獲核定後才可出發，國科會也有與國安會、外交部、海委會、海巡署等合作，掌握相關動態。

黃國書提及，針對9月底的驅離事件，中國外交部日前竟跑去幫台灣向日方交涉，主張不可干涉中國在該海域從事科研活動，利用這次事件吃台灣豆腐。

吳政忠強調，這是中華民國台灣自己的事，中國無權也無法到該海域維護、干涉，當時海巡署艦艇有到海研船旁保護，中國船隻並未出現維護，政府也不容許中方船隻到該海域亂跑。

黃國書也問台灣和菲律賓執行聯合海洋研究時，曾遭中方騷擾，後靠菲國協助完成任務。吳政忠說明，我方與菲律賓有合作協議，在9月底這次的事件，菲律賓有出面保護我方船隻。

吳政忠強調，此類事件並非單純國科會可以獨自處理，並重申會與國安會、外交部、海委會、海巡署等單位合作，在科研船出任務前開會，掌握任務並提醒相關情形。（編輯：張均懋）1111109