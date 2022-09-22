立委盼尊重專業 籲調政府支給稿費及裁判費數額表

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（中央社記者王揚宇台北22日電）無黨籍立委黃國書、民進黨立委張廖萬堅今天表示，政府機關給運動競賽裁判、民間文字工作者的費用多年未調整，國際級運動競賽裁判費比勞工的基本工資還低，呼籲政府調整相關費用的支給數額表，建立定時調整機制。

受邀出席記者會的主計總處公務預算處專門委員廖玉琳說，關於稿費部分，近期會彙整相關意見做修正；人事總處專門委員黃莉婷表示，站在尊重專業的立場，會與教育部商量如何修正。

黃國書、張廖萬堅今天在立法院召開記者會指出，近年來物價上揚，政府對於軍公教薪水及基本工資多有所調整，但針對機關學校給予運動競賽裁判、民間文字工作者卻已多年未調整，不僅使機關學校邀請專業人士時產生困難，更抹煞專業人士的職業價值。

黃國書說，主計總處掌管的中央政府各機關學校稿費支給基準數額表撰稿費用及圖片使用費用，最後一次修正為民國104年，機關或學校向民間工作者邀稿，一般中文稿件每千字僅支付新台幣680元至1020元，然而行政法人的國家影視中心卻能支付每千字1200元至2000元，相差將近兩倍。

張廖萬堅表示，運動裁判的待遇更糟，91年訂定支給標準數額表，至今已有20年沒有調整，這段期間物價指數已經成長了26%，基本工資時薪更成長了266%，而裁判一整天的薪資最低卻僅有400元，非常不合理，不僅不利於有志投入運動裁判的人士，更是有損運動產業的發展。

黃國書、張廖萬堅呼籲，政府機關盡速研議相關費用調整，展現尊重各界專業的決心，也應盡快建立定時調整機制。（編輯：蘇志宗）1110922