中興堂閒置3年 蔡其昌黃國書會勘提活化方案

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）、無黨籍立委黃國書（右2）、民進黨台中市議員黃守達（左2）與市議員參選人陳俞融（左1）等人15日下午會勘中興堂，蔡其昌表示，若未來他擔任台中市長，會努力將台中公園進行整體性改建規劃，推動中興堂轉型。中央社記者郝雪卿攝 111年9月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中興堂曾是台中市重要演藝場館，卻因年久失修閒置3年，立法院副院長蔡其昌與立委黃國書今天現場會勘後提出與台中公園整體活化方案，推動中興堂轉型。

黃國書下午邀請民進黨台中市長參選人蔡其昌、台中市議員黃守達、賴佳微、民進黨北區市議員參選人陳俞融、西區後龍里長參選人林聖翰等人到場會勘中興堂。

黃國書說明，中興堂於1972年5月完工啟用，是當時中部地區唯一的中大型表演藝術場館，並和台北國父紀念館並列台灣兩大表演場館，經多次整修後可容納觀眾1240人。中興堂最早是教育部管轄，2007年委由國立台灣交響樂團管理，2012年再由教育部收回交由國立台灣體育運動大學管理。

黃國書指出，台體大礙於經費及人力有限，無法負擔龐大的維護管理費用，且在2018年多次發生樂團彩排時灑水系統故障噴水情況，中興堂儼然已成為校方沉重的負擔。在疫情影響及遍尋不著願意接手的單位情況下，台體大只能自2019年9月起無限期關閉中興堂，至今已閒置3年，讓無數表演團體感到惋惜。

中興堂與台中公園相鄰，蔡其昌認為，中興堂的活化應由市府做規劃，中央協助活化及改建的經費補助，再由國台交進駐，讓市民在台中公園散步時，就能聽到國台交練習的音樂聲，藉由硬體更新和氛圍打造，讓台中公園成為聽得到交響樂的公園，也是他提出公園2.0政策的一環。

蔡其昌表示，在會勘台中公園跟中興堂後，如果他擔任台中市長，他不會推諉卸責，不會置之不理，會努力把中興堂活化跟台中公園整體性改建規劃，努力打造一座聽得到交響樂的公園。

文化部藝術發展司專委陳青琪說，樂見中興堂活化讓更多表演藝術團體使用，未來需用單位若有使用需求，文化部會全力協助。（編輯：謝雅竹）1110915