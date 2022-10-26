國家核心關鍵技術審查清單 國科會：廣聽產業意見

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對於預計年底公告的「國家核心關鍵技術」審查辦法，國科會主委吳政忠（左）26日在立法院強調有與產業溝通，他也已拜會幾位重要產業界人士、代表，審查時會納入各界意見。中央社記者裴禛攝 111年10月26日

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）對於預計年底公告的「國家核心關鍵技術」審查辦法，國科會主委吳政忠今天強調有與產業溝通，他也已拜會幾位重要產業界人士、代表，審查時會納入各界意見。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳政忠報告業務概況並備質詢。無黨籍立委黃國書詢及國科會將依據「國家安全法」規劃「國家核心關鍵技術」審議機制，是否有與產業界溝通、評估產業影響。

吳政忠說明，規劃「國家核心關鍵技術」審議機制的相關子法時，當然要與產業界溝通，他有親自拜會幾位重要產業界的人士與代表，至於產業影響，國科會已有內部分析與評估。

吳政忠說，至於哪些產業或領域會列入國家核心關鍵技術，並非國科會主委自己說了算，其審議委員會將由產官學研代表組成，也會納入各界意見，以保障台灣的核心關鍵技術。

吳政忠於會中休息時間受訪補充，他已親自拜訪、請益多個「重要產業」代表，並將與各產業重要公協會開座談會，領域不侷限於電子、科技產業，也包括傳產，只要是與國家核心關鍵技術相關的產業都會請益。

黃國書也問是否會將國科會的「政府資助國家核心科技研究計畫安全管制手冊」內容納入審議參考。吳政忠強調會納入參考，但這仍須和審議委員會討論。

黃國書接著問，國科會是否會比照美國政府做法，禁止台灣的公民到特定中國半導體公司任職。吳政忠表示，這在現行的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」已有相關規範。

根據國安法規定，國家核心關鍵技術的認定標準，是由國科會制訂辦法界定，做法為由國科會負責研擬相關子法，以規範國家關鍵核心技術的認定機制與程序，並將設有審議委員會機制，相關辦法預計年底出爐。（編輯：楊凱翔）1111026