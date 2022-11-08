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蘇貞昌：公務機關禁中國資通訊產品 首長要負責

2022/11/8 20:01（11/8 20:09 更新）
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行政院長蘇貞昌說，不只政府機關管制，連外包、外租也嚴格禁用中國製資通訊產品，首長也要負責任。中央社記者王飛華攝 111年11月8日
行政院長蘇貞昌說，不只政府機關管制，連外包、外租也嚴格禁用中國製資通訊產品，首長也要負責任。中央社記者王飛華攝 111年11月8日
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（中央社記者王揚宇台北8日電）立委今天質詢指公務機關禁用中國製資通訊產品，但公家設施委外經營的民間單位，必須嚴防漏洞。行政院長蘇貞昌說，不只政府機關管制，只要在這範圍內，連外包、外租也嚴格禁止，首長也要負責任。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時，先舉國安局長陳明通訪泰行被揭露，跟台灣無關，是因為泰國海關用中國製的監視系統，資訊被傳回中國，而中國也利用這些產品，埋後門、放惡意程式，在全世界監控異議分子。

王定宇指出，行政院雖有明文規定公務機關不得使用「中國製」資通訊產品，但公家設施裡，有很多委外的民間經營單位，例如機場、港口、高速公路休息站、台鐵或公家醫院等，是否針對民間委外廠商有硬性規定，不得使用中國製的資通監控設備。

交通部長王國材回應，現在都要求不能用中國相關設備。

王定宇也舉美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台期間，7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板曾出現反裴洛西文字為例，如果相關法令有不足，應修法，若行政法規不夠強硬，應補強。

蘇貞昌說，上次裴洛西來台，就發現台鐵外租的場域出現不當圖像、文字，他已責成各單位，請行政院秘書長直接行政要求，不是政府公機關自我管制而已，只要在這範圍內，連外包、外租都不可以，也是嚴格禁止。

蘇貞昌表示，各該主管機關應嚴格要求，有或是沒有，首長要負責任，並非只有訓示規定、道德要求而已。

此外，王定宇也建議，從裴洛西事件來看，是否將重要公共活動場域納入相關規範，給予一定補貼，要求不要中國相關東西（資通訊產品），防止在重大災變事故發生時，有錯假訊息被散布，進入巷弄、社區中。（編輯：林興盟）1111108

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