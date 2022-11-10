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外交部：感謝福爾摩沙俱樂部挺台參與COP27

2022/11/10 17:44
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（中央社記者游凱翔台北10日電）外交部今天表示，誠摯感謝拉丁美洲及加勒比海地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）411名成員，共同呼籲聯合國氣候變化綱要公約執行秘書邀請台灣出席第27屆締約方大會（COP27）。

外交部傍晚發布新聞稿表示，第27屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC COP27）11月6日在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）開議，拉丁美洲及加勒比海地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）411名成員，包括來自21國的國會議員及各界人士，共同呼籲聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）邀請台灣出席第27屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」，並有意義參與UNFCCC及「巴黎協定」（Paris Agreement）相關機制。

外交部指出，拉美及加海地區福爾摩沙俱樂部成員致UNFCCC秘書處信函指出，台灣在2021年世界地球日宣示推動「2050淨零排放」目標，並承諾於2030年前投入300億美元推動能源、產業、生活及社會四大轉型策略。

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此外，台灣作為世界第21大經濟體，正與各國共同承受極端氣候的巨大衝擊，也願以在高科技產業的領導者地位，貢獻己力與各國共同邁向淨零世界。

外交部對於各國友人紛紛以連署、致函及推文等不同方式，大力聲援台灣參與全球環保治理機制表達由衷感謝；台灣重申願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，共同因應全球氣候變遷帶來的衝擊與挑戰。（編輯：林興盟）1111110

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