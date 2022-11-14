諾魯總統訪台 蔡總統15日軍禮國宴迎賓

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文代表台灣政府及人民，誠摯歡迎諾魯共和國總統昆洛斯率團訪問台灣；蔡總統15日上午將以隆重軍禮迎接，並於總統府設國宴款待訪問團。

總統府晚間發布新聞稿指出，太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應政府邀請，於上午率訪問團抵達台灣，展開至19日，為期6天的國是訪問行程。

張惇涵表示，蔡總統將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方並將會晤，就兩國共同合作及關切議題交換意見。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵說明，此行為昆洛斯於今年9月就任後首度訪台；昆洛斯上任甫一個半月，隨即率領新政府多名重要閣員來訪，充分彰顯兩國邦誼友好堅固，以及展現對兩國夥伴關係的高度重視。

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張惇涵表示，台灣與諾魯不僅長期在公衛醫療、農業、資通訊、潔淨能源等領域密切合作，近年來在海巡、港務及飛航等領域，有更進一步的交流與互助。諾魯也長期在國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣的國際參與。

張惇涵說，台灣與諾魯同為海洋民主國家，彼此共享民主、自由、人權等普世價值，期盼透過昆洛斯此行來訪，進一步深化兩國邦誼，並為印太區域和平穩定與全球永續發展，貢獻海洋民主的良善力量。（編輯：蘇志宗）1111114