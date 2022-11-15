前日本駐台代表：擴展台灣國際活動 日應積極援助

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本台灣交流協會台北事務所前代表（大使）池田維日前受訪表示，台灣對日本是重要夥伴及友人，為了讓台灣活動的國際空間更加廣闊，日本應該積極支持和援助台灣。

日本和中國建交今年滿50週年，與台灣斷交同樣經歷50年，池田維接受Nippon.com訪問，回顧半世紀的台日關係。

池田維表示，美國總統尼克森1971年7月公布要訪問中國，他當時擔任外務省總部的事務官。這個消息一出，可以說是驚天動地，國際外交出現如此重大轉變，日本政府完全始料未及。

他說，1972年7月，田中角榮內閣正式成立後推動中日邦交正常化，並且與台灣斷交，不過現在回顧起來，也有批評聲浪認為日本政府似乎操之過急了點，也許背後有「不能落美國之後」的心理因素在作祟。但實際上，美國是在尼克森訪中後，過了近6年（1979年1月）才與台灣斷交，反觀日本是轉眼之間就與台灣一刀兩斷了。

談到日本與台灣關係，池田維表示，雖然他擔任日本台灣交流協會台北事務所的代表，在台灣工作已是十幾年前的事，但到現在還忘不了一名台灣外交部朋友所說的話：根據台灣國內最近的民意調查，顯示台灣人在「喜歡哪一個國家」的問題上，日本稍微贏過美國，名列第一，美國第二，中國以相當的差距落後到第三，再來是韓國。

他說，那時他個人認為，因為對台灣人而言，美國承諾協防台灣，以及光看留學生的數目，赴美留學的台灣人壓倒性居多，所以「喜歡美國」的台灣人今後也不會改變，毫無疑問仍是大多數。不過在那之後，日本與美國卻逐漸拉開差距。

他表示，民意這種數字本來就容易變動，但是現在對台灣人而言，日本以遙遙領先之姿一直位居「最喜歡國家」首位，這是非常榮幸的事情，更是難能可貴。

池田維表示，2011年發生311大地震，來自台灣的捐款高達200多億日圓（約新台幣68.5億元），對於來自沒有外交關係的2300萬人慷慨解囊，讓日本人銘記在心。

他表示，雖然日本與台灣之間沒有外交關係，但台灣對日本是重要夥伴及友人。有鑑於台灣在亞洲太平洋區域的安全保障及經濟占有重要地位，為了讓其活動的國際空間更加廣闊，日本應該積極支持和援助台灣。

有關台日交流的制度問題，池田維表示，在他擔任駐台代表期間，一旦有什麼事，他可以和總統預約時間直接面談，互相討論。相反地，在日本，台灣政府相關人士在現實中就沒辦法這麼做。最近，美國國會通過「台灣旅行法」允許高層官員相互出訪，希望日本也擬定類似法律。

池田維表示，甚至萬一未來台灣周邊海域或台灣領土在軍事上一旦進入「有事」狀態，（駐日）美軍若出動防衛台灣，日本也會根據安保相關法案，為了協助美軍而派遣自衛隊。

他表示，為了防備出現這樣的事態，有必要對各種可能發生的情況進行推敲而採取行動。也可以說，「台灣有事」就等同於「美日有事」了。

池田維生於1939年，東京大學法學系畢業後進入外務省，歷任中國課長、亞洲局長、官房長、荷蘭大使、巴西大使等要職，2005至2008年間擔任日本台灣交流協會的台北事務所代表。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111115