總統：台美簽署人道救援備忘錄 制度化堅實夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天表示，台美發展及人道援助合作了解備忘錄已經完成簽署，代表台灣跟美國將進一步制度化推動發展以及人道援助的堅實夥伴關係，台灣會持續協助國際社會一起邁向更永續、更美好的未來。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維陪同下接見國際獅子會國際總會長西恩（Brian Sheehan）。

總統致詞表示，西恩一直是國際級地方獅子會的重要領袖，相信在西恩帶領下，國際獅子會將對世界做出更多貢獻。

她並提到，長期以來全球各地的獅友們抱持著使命感深入社區，提供多元服務，國際獅子會也是國際人道救援中不可或缺的力量。

她說，像是今年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際獅子會基金會提供約270萬美元協助安置烏克蘭難民、因應醫療民生物資等緊急需求，另外，國際獅子會推動「行動100」服務全球的慈善募款計畫已經籌措了3.25億美元，其中，台灣獅子會的捐款超過4000萬美元，額度是世界第一。

總統表示，看到獅友們的奉獻精神不分國界，台灣獅友們也讓世界看到台灣的良善力量，真的是非常令人敬佩。就在這個月初，台美發展及人道援助合作了解備忘錄已經完成簽署，這代表台灣跟美國將進一步制度化推動發展以及人道援助的堅實夥伴關係，台灣也會持續協助國際社會一起邁向更永續、更美好的未來。

總統期待在西恩領導下，台灣獅子會友們與國際獅子會友更緊密的交流合作，共同為台灣及世界服務，也感謝獅友們一起為台灣拚外交，深化台灣與世界的連結。

總統表示，這是西恩第2次來到台灣，希望透過這次訪問可以更加瞭解台灣，也歡迎常常來訪。（編輯：翟思嘉）1111116