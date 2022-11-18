監委葉宜津王美玉巡察屏東 關切永續農漁畜牧產業

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（中央社記者賴于榛台北18日電）監察委員葉宜津、王美玉昨天及今天赴屏東縣年度巡察，2人關切屏東縣永續農漁畜牧產業發展策略及目標、養水種電等綠能計畫實施情形及成效，並實地巡察塭豐海水供應站等地。

葉宜津、王美玉今天發布新聞稿指出，昨天巡察屏東縣時，先聽取縣府專題簡報，並針對農民職業保險與農產品確保價格的總量管制，屏東縣首創降水量養殖保險、綠能光電政策對於養殖漁牧產量與產值的影響等事項進行討論。

另外，監委說，為瞭解屏東養殖漁業內外銷困境、管理輔導情形，及石斑魚遭中國禁止輸入，如何化危機為轉機等問題，2人昨天下午前往佳冬鄉水產養殖產銷班第8班（樂漁8），聽取榮獲去年度水產產銷履歷達人陳啟宏分享如何配合政府政策，提升水產養殖技術、確保品質、創造品牌，共創永續養殖的心得。

監委昨天還赴全國最大的海水供應站佳冬塭豐海水供應站巡察，肯定這公共建設在中央、地方政府與漁民協力之下，成為全國養殖工程建設楷模。2人昨天也在縣政府受理民眾陳情。

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監委今天上午前往林邊鄉「屏東縣綠能生態永續教育園區」高腳屋及能源中心，關切綠能環境教育推廣及智慧型微電網運用成效。另外將赴萬巒鄉「屏東可可園區」，關心屏東可可栽培、加工、銷售，及打造「屏東可可．台灣巧克力」品牌故事結合觀光的措施與方案。

2人預計下午赴內埔鄉「龍潭果菜生產合作社」，視察外銷鳳梨冷鏈示範場域作業流程，瞭解如何創造鳳梨多元附加價值，為屏東鳳梨農尋求銷中受阻後的前景出路。（編輯：翟思嘉）1111118