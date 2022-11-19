議長控煽動宗教團體影響選情 花蓮縣府否認

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣議會7日審查縣府宗教預算，刪除新台幣2100餘萬元預算。花蓮議長張峻今天控縣府人員向宮廟主委散布「宗教預算遭議長全數刪光」不實言論。對此，花蓮縣府否認。

花蓮縣政府民政處提案明年度宗教禮俗預算6317萬餘元，經議會審議，通過刪除2100萬元預算，包含辦理宗教祭天祈福遶境及宗教民俗活動331萬9000元、各寺廟祈福參拜活動470萬元、補助宗教團體（佛教、道教、天主教、基督教、原住民等）辦理祭天祈福活動638萬元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元。

張峻臉書發文指控，民政處長林金虎大動作告訴各宮廟主委，「宗教活動預算已被張峻刪除，以後沒有宗教補助」，認為縣府刻意製造宗教團體和議員對立，試圖影響選情。

張峻指出，五教聯合祭天祈福暨遶境活動是傅崐萁擔任縣長期間創立，接獲很多宗教團體反映，五教合一祭天祈福不倫不類，極力反對繼續辦理，這筆不具正當性和公平性的經費預算，經議會審議後刪除。

張峻強調，這次預算審理，花蓮縣府動員宗教團體到議會施壓，現在又散布扭曲事實的言論，議員善盡職責，對分配不合理及說不清的經費流向嚴格審議有何錯？且議會僅刪除具爭議預算，其他如各寺廟宗教團體辦理民俗活動1850萬元等預算皆保留，並非全數刪光，呼籲選民用選票徹底改變花蓮。

針對張峻指控，林金虎未接電話。花蓮縣府今天回應，非如議長所言，真實狀況為廟方人員主動關心預算刪減後的影響，縣府人員特別從北到南前往宮廟說明，僅針對預算刪減部分回應，尊重議會審查決議，未來會持續與議會溝通。（編輯：郭諭儒）1111119