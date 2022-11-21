拜習會前美艦靜越台海 吳釗燮：國防部都有掌握

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤前夕，美國海軍一艘軍艦11月5日通過台灣海峽。外交部長吳釗燮今天在立院受訪時表示，軍事部分是由國防部主管，「國防部在第一時間都有掌握」。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。吳釗燮出席會議前接受媒體聯訪做出上述回應。媒體詢問，代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）的台積電創辦人張忠謀在休息室與習近平互動，並恭喜20大成功，外交部有何看法？

吳釗燮說，張忠謀出席APEC時和各國領袖自然互動，張忠謀在那邊的表現，不論是與世界各國領袖的雙邊會晤或場邊會晤等，表現都非常好，「能充分代表我們的國家」，非常辛苦、非常感謝。

美軍太平洋艦隊發言人告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），美國海軍一艘軍艦11月5日通過台灣海峽。據分析，當時未公布此事，可能是為避免在美中元首峇里島峰會前惹惱中國。

就在美國總統拜登14日在印尼峇里島與中國國家主席習近平會面之前，勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）航行通過台灣海峽。而每當有美國軍艦經過台灣海峽，駐日本橫須賀的美國海軍第七艦隊通常會立即宣布航行情況。（編輯：翟思嘉）1111121