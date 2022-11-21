醫療資源不足夜間值班費僅300元 綠委替馬祖請命

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民進黨立委林靜儀、洪申翰今天偕民進黨連江縣黨部主委李問舉行記者會表示，馬祖醫療資源人力不足，夜間值班費用僅新台幣300元，呼籲連江縣政府提計畫補充員額，改善醫事人員及藥師人力不足問題。

洪申翰表示，馬祖四鄉五島的醫療資源相對不足，許多醫療人員不會選擇到馬祖開業就業，馬祖人倚賴各島上唯一的「衛生所」作為就醫的地點；以北竿衛生所而言，專業的醫事人力只有8人，而夜間值班費用僅有300元，呼籲連江縣政府應盡速擴大衛生所員額並提出相關計畫。

李問表示，除了醫事人員夜間值班費太少，馬祖當地保送的公費醫事人員返鄉服務也未有正式職缺，服務期滿後沒有誘因留住人才，而新進護理師也只有約聘任用，明顯同工不同酬。

李問也提到，馬祖現有藥師人力不足，導致離島地區衛生所藥師休假時，甚至需進行島際調度支援。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，離島建設基金針對醫療資源的擴充，仍需要透過縣政府本身提案，並交衛生福利部，最後由國家發展委員會審查。

林靜儀指出，過去許多政治人物以能夠幫忙在本島找病床作為重要醫療政績，卻忽略了補足離島基本醫療需求。

林靜儀表示，目前中央政府其實有資源可以協助，但縣政府並未提出計畫，編足預算來協助現有人員，若縣政府提出計畫，將與其他立委一同爭取。（編輯：蘇志宗）1111121