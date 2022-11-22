外交部：美國期中選舉結果未改變國會友台態勢

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）美國期中選舉結束，外交部北美司副司長馬博元今天表示，雖有部分友台議員離開國會，但無論選舉結果如何，美國國會友台整體態勢不會有太大改變，外交部也將積極接觸新科議員並維繫舊有關係。

外交部今天舉行例行記者會，馬博元在會中分析美國期中選舉對台美關係的意涵。他表示，美國期中選舉11月8日舉行，目前眾議院435席中，共和黨已拿下過半席次218席，民主黨拿下212席，其他5席結果未揭曉，但已不影響共和黨在下屆眾院取得多數。

馬博元表示，在美國參議院改選的35席中，民主黨、共和黨基本都守住原掌握席次，只有賓州由共和黨改為民主黨掌握，選情最膠著的喬治亞州仍有待12月6日第二輪投票確定勝負，但聯邦參議院已確定下屆是由民主黨占多數。

對於選舉結果對台美關係的影響，馬博元說，從過去兩年美國國會各種友台舉措，顯示美國國會兩黨對台美關係及台灣安全承諾都有高度共識，在目前第117屆國會中提出支持台灣的法案議案超過80項，提案議員也涵蓋兩院兩黨。

馬博元表示，從台美間密切的經濟安全與共享價值，外交部可以很有信心地報告，無論這次選舉結果如何，美國國會友台的整體態勢均不會有太大改變。

馬博元表示，每次選舉難免會有些好朋友離開，例如聯邦參議院軍事委員會重量級議員、參院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）宣布退休，聯邦眾議院台灣連線共同主席席瑞斯（Albio Sires）、夏波（Steve Chabot）也即將退休或離任。

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不過馬博元強調，每屆國會也都是交新朋友的機會，第118屆新國會即將在明年1月上任，外交部會積極展開與新科議員的交往，也相信台灣連線共同主席一定會有很好的接替人選，這會期未完成的法案在新國會將重新開始，外交部將全力確保台灣議題持續在美國國會享有跨黨派支持。

馬博元表示，外交部將加強與兩院兩黨議員聯繫，確保不論是新科或連任的國會議員對台美關係都有及時了解與支持，一起穩健推動各項強化台灣安全及提升雙邊關係的重要法案。（編輯：蘇龍麒）1111122