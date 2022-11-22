航特部戰搜直升機夜航訓練警示燈亮 降落農田人機均安

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（中央社記者楊思瑞、游凱翔台南22日電）陸軍航特部一架OH-58D直升機今晚執行夜間飛行訓練時，飛機旋翼轉速過高警訊，飛行官即依標準操作程序，在台南歸仁機場南側空地預警落地，處置得宜，人機均安。

軍方人士表示，航空特戰指揮部這架 OH-58D 戰搜直升機執行夜間飛行訓練，途中出現轉速過高警示燈，飛官立即依程序預警性在歸仁機場旁農地降落，人機均安。

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航特部晚間發布新聞稿指出，事發後單位立即派遣檢修組赴現場實施全機檢驗，並成立調查小組查察相關原因，以最高安全標準，落實飛行訓練。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購OH-58D戰搜直升機，頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機潛伏在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。（編輯：孫承武）1111122