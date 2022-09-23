強化戰力 澎湖鎮疆實彈操演每月實施、金馬兩月一次
2022/9/23 13:58（9/23 14:08 更新）
澎湖防衛指揮部22日執行「鎮疆操演」。圖為M60A3戰車同時對海上目標射擊。（軍聞社提供）
（中央社記者游凱翔台北23日電）中共戰機、船艦頻擾台，甚至常態性逾越台海中線，軍方人士今天表示，為強化國軍戰力及熟悉武器系統操作、部署，澎湖「鎮疆操演」防護射擊改每月實施；金門、馬祖及東引防區，則每兩個月實施一次。
中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。
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根據軍事新聞通訊社昨天報導，澎湖防衛指揮部昨天清晨再度執行「鎮疆操演」，並實施M60A3戰車砲、155、105公厘榴砲及120迫擊砲，針對海上目標進行實彈射擊。
軍方人士今天中午告訴中央社記者，為強化國軍戰力及熟悉武器系統操作、部署，澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」防護射擊，從過去每兩個月一次，調整為每月實施；金門、馬祖及東引防區，則從過去每季一次，調整為每兩個月實施一次。（編輯：蘇志宗）1110923
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