幻象2000歷年8次事故7人獲救5殉職 折損6戰機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

空軍一架單座幻象2000戰機14日上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校平安獲救。圖為2019年幻象2000戰機在空軍新竹基地起飛畫面。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校平安獲救；這起意外是1997年空軍接裝幻象戰機以來第8次事故，共7人獲救、5人殉職，戰機折損6架，現存54架。

空軍司令部發布新聞稿表示，新竹基地一架機號2017的幻象戰機，上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，飛行官於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫要求彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救後情況良好，返回基地送醫觀察。

根據空軍的資料，法國達梭公司生產的幻象2000-5戰機，性能極為優越、配備精良。1997年5月空軍接收首架幻象戰機、同年12月完成第四十一中隊編成典禮、1998年11月舉辦第60架幻象戰機接機典禮暨第四十二中隊編成典禮、2001年5月10日幻象機隊成軍。

截至今天，空軍計有8次幻象失事紀錄，共7人獲救、5人殉職（含赴法國受訓的飛行官王同義），戰機折損6架，現存54架。

第一次幻象戰機事故發生在1999年10月，編號2053幻象機執行夜航訓練，起飛後不久疑因發動機遭遇鳥擊，動力消失搶救無效，墜毀新竹外海，飛行官吳彬福、吳世峰跳傘獲救。

第二次為同年12月，編號2036幻象機在蘇澳外海進行視距外攻擊戰鬥訓練時從戰管雷達消失，飛行官江金亮失蹤，屆滿六個月之後宣告因公殉職。

第三次為2001年11月，編號2058幻象機自新竹基地起飛執行例行訓練任務後，雷達訊號在新竹外海消失，飛官劉浩帆、張健翔殉職。

第四次為2002年11月，編號2057幻象雙座機由何威克、虞德忠駕駛執行例行飛行訓練任務，起飛後疑因遭遇鳥擊及座椅下方液態氧外洩，緊急迫降後仍起火燃燒，所幸飛行員均平安逃生，後來這架戰機經空軍修妥復飛。

第五次為2013年5月，編號2052幻象機執行換裝訓練發生機件故障，飛行官劉永祥、鄭育騰成功跳傘獲救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第六次為2017年11月，編號2040幻象機在基隆市北北東90浬處失聯，飛行官何子雨失蹤，屆滿六個月之後宣告因公殉職。

飛行官王同義2010年9月至法國接受為期2年幻象戰術訓練，2012年10月他駕駛法國空軍的幻象戰機自法國盧賽基地起飛，戰機隨即故障起火，為避免戰機墜落人口稠密的市區，王同義放棄跳傘時機，勉力將戰機飛往500公尺外的森林墜機殉職，法方為紀念他，在失事地點設置紀念碑。（編輯：郭無患）1110314