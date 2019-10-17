幻象戰機墜海打撈近2年 尋獲黑盒子

幻象2000戰機飛官何子雨上校民國106年11月在基隆外海失聯，歷經近2年打撈作業，已尋獲幻象戰機黑盒子。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北17日電）幻象2000戰機飛官何子雨上校民國106年11月在基隆外海失聯，歷經近2年打撈作業，空軍官員今天表示，國家實驗室台灣海洋科技研究中心3日尋獲幻象戰機黑盒子，已送原廠鑑定還原肇事原因。

何子雨駕駛的空軍新竹基地機號2040、幻象2000-5單座戰機，106年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失；國防部去年6月認定因公殉職，總統蔡英文去年6月5日發布總統令，追晉何子雨為少校。

不願具名的空軍官員表示，期間共派遣數百架次的各型航空器搜救，也委託專業打撈公司搜尋，去年12月在光點消失的附近海域尋獲戰機的鼻輪、減震支柱及發動機等零件。

空軍官員指出，國家實驗室台灣海洋科技研究中心今年10月3日已在座標區域，尋獲幻象2000包含關鍵記憶體在內的黑盒子、起落架、發動機後段以及部分塊狀零件；黑盒子的外觀還算完整，已送回原廠進行鑑定，以還原肇事原因。（編輯：謝佳珍）1081017