幻象升空攔截 飛官：距共機僅10浬考驗應變能力

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（中央社記者游凱翔台北28日電）共機近來頻擾台，駕駛幻象2000戰機、第一線升空攔截共機的飛官賴傳賢上尉說，訓練時通常會與目標保持30浬以上距離，但執行驅離時，有時因應不同狀況，距共機僅8至10浬，十分考驗臨機應變能力。

軍事新聞通訊社下午報導，空軍二聯隊以幻象戰機為主體，在地理位置上，空軍新竹基地是台灣本島距離中國最近的機場，也成為台灣保衛台海領空安全的第一線。

近年來共機頻繁擾台，空軍官兵以指管系統全天候嚴密掌握，因應各項突發狀況，仰賴幻象2000、各型戰機守護領空，肩負台海空防重責大任。

二聯隊第42作戰隊飛行官賴傳賢上尉告訴軍聞社，訓練時通常與目標會保持30浬（約55.56公里）以上距離，但執行驅離共機任務時，有時因應不同狀況，距離共機僅有8至10浬（約14.82至18.52公里），十分考驗臨機應變能力。

賴傳賢指出，每當面對共機時，都更能深刻感受到捍衛國家的重要，對他而言這不僅是責任，更是對自己的抱負。

隨農曆新年到來，賴傳賢期盼透過空軍堅守崗位，守護國家及領空安全，確保國人能安枕無憂，與家人在歡慶新年時能放心團聚。

任職於第41作戰隊的士官長方智賢，負責飛機維保作業已有近10年資歷，面對共機頻繁侵擾，隨著飛行任務增加，地勤人員工作也隨之吃緊。

他說，無論白天或黑夜，只要接獲命令，地勤人員就必須協助飛行員立即完成起飛，不容許半分差池，這也是他們的職責所在。

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軍聞社指出，邁入2022年嶄新一年，空軍第二聯隊今年特別將機尾編號「2022」的幻象2000戰機，彩繪上接機20週年的同款彩繪塗裝，象徵幻象戰機執行各項戰、演訓任務的身影永不停歇，並傳承精神在2022年持續守護領空。

方智賢強調，每次看到戰機翱翔升空的英姿，聽見引擎聲轟鳴作動，儘管同樣的場景已經歷10年，但每次都能讓他感到熱血澎湃，也期望面對新的一年，由他負責維保的「2022」號戰機能持續守護國家安全，捍衛領空。（編輯：康世人）1110128