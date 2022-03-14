幻象2000戰機失事飛官平安 空軍初判機械故障[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱平安獲救；針對失事原因，空軍督察長柳惠千少將下午表示，戰機有機械上的故障，確切故障原因仍待飛官描述、打撈殘骸後才能確定。

新竹基地機號2017的幻象2000戰機，上午10時8分從台東志航基地起飛執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障返場，11時26分在台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救情況良好，並送醫觀察。

空軍司令部下午召開記者會，柳惠千表示，戰機有機械上的故障，但確切原因仍待細查，需透過飛官描述、打撈殘骸後才能確定哪個系統故障；可確定的是，飛官在返場過程有呼叫故障，並採直線方式返場，但發動機當時已無法維持飛行姿態，且動力不足以安全飛行，因此毅然跳傘。（編輯：林克倫）1110314

影片來源：攝影看世界

一架幻象2000戰機14日上午在台東外海失事，中校飛官黃重凱跳傘獲救後送往台東馬偕醫院。中央社記者盧太城攝 111年3月14日