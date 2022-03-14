更多編輯台推薦新聞：
台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
幻象2000戰機失事飛官平安 空軍初判機械故障
首頁 / 政治
幻象2000戰機失事
新聞專題
幻象2000戰機失事1/11

幻象2000戰機失事飛官平安 空軍初判機械故障[影]

2022/3/14 16:56（3/14 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
機號2017的幻象2000戰機14日在台東外海失事，飛官黃重凱跳傘獲救。（中央社製圖）
機號2017的幻象2000戰機14日在台東外海失事，飛官黃重凱跳傘獲救。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱平安獲救；針對失事原因，空軍督察長柳惠千少將下午表示，戰機有機械上的故障，確切故障原因仍待飛官描述、打撈殘骸後才能確定。

新竹基地機號2017的幻象2000戰機，上午10時8分從台東志航基地起飛執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障返場，11時26分在台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救情況良好，並送醫觀察。

空軍司令部下午召開記者會，柳惠千表示，戰機有機械上的故障，但確切原因仍待細查，需透過飛官描述、打撈殘骸後才能確定哪個系統故障；可確定的是，飛官在返場過程有呼叫故障，並採直線方式返場，但發動機當時已無法維持飛行姿態，且動力不足以安全飛行，因此毅然跳傘。（編輯：林克倫）1110314

影片來源：攝影看世界
一架幻象2000戰機14日上午在台東外海失事，中校飛官黃重凱跳傘獲救後送往台東馬偕醫院。中央社記者盧太城攝 111年3月14日
一架幻象2000戰機14日上午在台東外海失事，中校飛官黃重凱跳傘獲救後送往台東馬偕醫院。中央社記者盧太城攝 111年3月14日
黃重凱中校今年38歲、72年次，為空軍軍官學校95年班。（圖取自黃重凱臉書facebook.com）
黃重凱中校今年38歲、72年次，為空軍軍官學校95年班。（圖取自黃重凱臉書facebook.com）
延伸閱讀
幻象2000台東外海失事飛官獲救 父母喜極而泣空軍：幻象戰機全面停飛進行天安特檢幻象2000歷年計8次事故7人獲救5殉職 折損6戰機飛官何子雨2017年失聯 空軍尋獲幻象戰機零件幻象戰機2017年墜海 打撈近2年黑盒子終尋獲幻象升空攔截 飛官：距共機僅10浬考驗應變能力
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀