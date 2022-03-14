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幻象2000台東外海失事飛官獲救 父母喜極而泣

2022/3/14 14:21（3/14 15:24 更新）
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一架幻象2000單座戰機14日執行戰備演訓任務時，在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救，居住嘉義市、黃重凱的父母（圖）聽到兒子平安獲救，喜極而泣。中央社記者黃國芳攝 111年3月14日
一架幻象2000單座戰機14日執行戰備演訓任務時，在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救，居住嘉義市、黃重凱的父母（圖）聽到兒子平安獲救，喜極而泣。中央社記者黃國芳攝 111年3月14日
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）一架幻象2000單座戰機今天上午執行戰備演訓任務時，在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救。居住嘉義市、黃重凱的父母聽到兒子平安獲救，喜極而泣，並趕往台東探望兒子。

黃重凱的媽媽接受中央社記者訪問時，一直雙手合十、流著眼淚，感謝大家的協助。

她表示，中午吃飯時，接到軍方的相關通知後，十分緊張又擔心，且坐立難安；後來得知軍方找到人且平安，也與兒子通過電話，心中頓時放下大石。

黃重凱的媽媽指出，黃重凱是大兒子，飛行是兒子從小的夢想，因此，兒子讀書時，就立志從軍，準備當飛行員。

黃重凱的父母於中午1時30分左右，就開車前往台東探望平安獲救的兒子。

一架幻象2000單座戰機上午執行戰備演訓任務時，在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救意識清醒，已送台東馬偕醫院救治，並向家屬報平安。（編輯：戴光育）1110314

空軍志航基地一架幻象2000單座戰機14日上午執行戰備演訓任務時在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救，緊急送往台東馬偕醫院救治。中央社記者盧太城攝 111年3月14日
空軍志航基地一架幻象2000單座戰機14日上午執行戰備演訓任務時在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救，緊急送往台東馬偕醫院救治。中央社記者盧太城攝 111年3月14日
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