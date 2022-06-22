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海軍S-70C墜毀
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S-70C墜毀 國軍直升機意外近2年第4起

2022/6/22 20:19（6/22 21:00 更新）
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海軍1架S-70C反潛直升機22日疑因裝備故障，在高雄左營基地跑道墜毀，機上4人受傷送醫。有民眾拍下飛機墜毀後冒出大量濃煙。（民眾提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月22日
海軍1架S-70C反潛直升機22日疑因裝備故障，在高雄左營基地跑道墜毀，機上4人受傷送醫。有民眾拍下飛機墜毀後冒出大量濃煙。（民眾提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月22日
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）海軍司令部所屬一架S-70C反潛直升機今天在高雄營地重落地，這是近2年來，國軍第4起直升機意外事件，其中2020年1月的黑鷹直升機失事事件，造成前參謀總長沈一鳴上將罹難。

國軍兩年內最近一次發生的直升機失事意外，是2020年7月16日，航空特戰指揮部所屬航空601旅一架OH-58D戰搜直升機，執行戰備操演任務結束，剛從新竹基地起飛準備返回龍潭基地，駕駛回報旋翼轉速過低，在折返新竹空軍基地迫降時重落地，正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉均傷重殉職。

第二次是2020年5月6日，陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地一架OH-58D戰搜直升機，在進行發動機熄火緊急狀況演練科目時，發生重落地的飛安事故，導致機腹滑橇受損嚴重，所幸飛行員及學員均毫髮無傷。

第三次是2020年1月2日，空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職。（編輯：林興盟）1110622

一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區墜毀，機上4人受傷送醫。圖中紅圈處為墜毀直升機機體。中央社記者董俊志攝 111年6月22日
一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區墜毀，機上4人受傷送醫。圖中紅圈處為墜毀直升機機體。中央社記者董俊志攝 111年6月22日
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