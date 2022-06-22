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海軍S-70C直升機墜毀 機工長95%燒燙傷意識不清尚未脫險
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海軍S-70C墜毀
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海軍直升機墜毀4傷 總統指示全力救治與妥善照護

2022/6/22 18:13（6/22 18:49 更新）
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海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，蔡總統要求國防部徹底釐清事故原因。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府今天表示，海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，其中機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境，總統指示國軍醫院全力救治機工長，妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區意外墜毀，初查目前共有4人受傷，幸暫無生命危險，現場仍在處理搶救中。

海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，總統府發言人張惇涵晚間表示，機上共有4名人員皆已送至國軍高雄醫院左營分院進行治療。

他表示，其中，正副駕駛及檢驗士官長3人，雖有部分傷勢或燒燙傷，但目前生命跡象穩定，但機工長則傷勢嚴重，尚未脫離險境。

張惇涵說，總統指示國軍醫院全力救治機工長，同時妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。（編輯：蘇龍麒）1110622

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