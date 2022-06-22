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海軍S-70C直升機墜毀高雄左營基地 4人受傷

2022/6/22 17:02（6/22 17:54 更新）
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圖為S-70C反潛直升機同型機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）一架海軍S-70C反潛直升機今天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區意外墜毀，初查目前共有4人受傷，幸暫無生命危險，現場仍在處理搶救中。

海軍艦隊指揮部下午接受中央社記者電訪表示，目前初查共有4人受傷，暫無生命危險，現場仍在處理搶救中，稍晚會有進一步說明。（編輯：吳協昌）1110622

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海軍直升機墜毀 附近民宅鐵捲門被零件砸破

（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄22日電）一架海軍S-70C反潛直升機今天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區墜毀，4人受傷，暫無生命危險。但附近有民宅遭波及，鐵捲門被飛機零件砸出大洞。

海軍艦隊指揮部下午接受中央社記者電訪表示，因直升機尾翼失效，落地時出狀況，有起火，但無爆炸，機上4人受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院救治，但暫無生命危險，部分傷者因飛機起火有燒燙傷，現場仍在處理搶救。

位於軍區圍牆附近的一戶透天民宅，也意外遭軍方波及，鐵捲門被砸出20公分大破洞，且屋子內更找到事故直升機零組件，目前轄區左營警分局已到場拉起封鎖線採證。（編輯：吳協昌）1110622

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