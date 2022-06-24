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海軍：S-70C機工長宣告不治 全力協助喪禮
首頁 / 政治

海軍：S-70C機工長宣告不治 全力協助喪禮

2022/6/24 00:15
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（中央社記者游凱翔、蔡孟妤台北-高雄23日電）海軍S-70C反潛直升機昨天重落地，其中劉姓機工長傷勢嚴重。海軍司令部今天表示，經醫療團隊全力搶救，仍不幸於晚上11時1分宣告不治，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機昨天重落地，4名官兵受傷，其中劉姓機工長全身2到3度燒燙傷，面積約95%，家屬晚間決定放棄急救。

海軍司令部晚間發布新聞稿表示，劉姓機工長雖經國軍高雄總醫院左營分院、三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，仍不幸於今天晚上11時1分宣告不治。

海軍指出，劉姓機工長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，海軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

親友在臉書PO影片，畫面可見同袍們排成兩列，送別劉姓機工長上救護車，留最後一口氣返回桃園中壢家中。劉姓機工長的親友跟在病床後方悲痛喊「回家了」，稚女也輕喚「爸爸回家了」，令人鼻酸。

軍方證實，劉姓機工長今天深夜11時1分宣告不治時，已回到桃園家中。

據記者現場觀察，國防部長邱國正今天下午前往醫院探視傷者後，晚間突然有運送的救護車開至急診室門口，隨後有許多穿著飛官跟海軍制服的官兵匆忙進出，神情凝重列隊在急診室外，甚至有不少人紅了眼眶。（編輯：楊昭彥）1110623

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