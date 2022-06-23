S-70C直升機重落地釀4傷 海軍：疑似尾旋翼失效

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海軍1架S-70C 22日在左營神鷹基地重落地，造成4人受傷。圖中紅圈處為直升機墜毀處。中央社記者董俊志攝 111年6月22日

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（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍1架S-70C昨天在左營神鷹基地重落地，造成4人受傷。海軍初步研判事故原因指出，依塔台目視、飛行員口述，事故原因疑似尾旋翼失效，但檢視通聯，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）昨天執行試飛科目操作時，疑似裝備故障，導致直升機在左營神鷹基地跑道重落地，機上正駕駛、副駕駛、機工長及檢驗士受傷，隨即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

國防部今天上午舉行例行記者會，海軍參謀長蔣正國中將指出，這起事故原因仍在調查，但檢視通聯紀錄，正副駕駛都未提及機械故障等問題。

蔣正國表示，昨天在反潛直升機發生事故後，依塔台目視情形、飛行員口述等內容，初步研判疑似直升機尾旋翼失效，但確切肇因仍要進一步調查釐清，並依規定進行全機隊特檢，確保飛航安全。

至於這架S-70C有無修復可能，蔣正國表示，還需要進一步評估受損狀況才能確定。他並表示，S-70C自民國80年成軍以來一共發生4次一級飛安事件，前三次分別發生在83年、94年、97年，軍方會持續嚴格人員訓練、落實考核機制。

外傳海軍在反潛直升機失事後未即刻通報國防部，蔣正國表示，海軍在意外發生後依照規定循指揮系統回報，但這部分也會進一步調查釐清。

國防部軍醫局衛勤保健處長陳元皓上校報告傷者狀況指出，正駕駛及副駕駛以臉部、肢體撕裂傷、肋骨骨折為主，均治療完成，意識清楚、生命穩定；檢驗士為軀幹及四肢2到3度燒燙傷，面積約20%，已實施清創手術，目前收治燒燙傷病房，生命狀況穩定。

陳元皓表示，最嚴重的是機工長，全身2到3度燒燙傷，面積約95%，並有蛛網膜下腔出血等狀況，已實施清創並輔以抗生素積極搶救中，三軍總醫院也派遣燒燙傷權威醫療人員南下共同協力救治。

國防部軍事發言人孫立方少將呼籲民眾，一起為傷者加油打氣，並祝福他們早日康復。（編輯：郭無患）1110623