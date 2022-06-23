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海軍S-70C墜毀
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S-70C後繼機掀討論 海軍：依需求爭取反潛兵力

2022/6/23 11:57
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（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍1架S-70C昨天重落地釀4傷，由於海軍原本欲對美採購MH-60R海鷹反潛機，卻因美方報價過高停止建案，海軍參謀長蔣正國中將今天表示，會依照國防部指導跟防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）昨天執行試飛科目操作時，疑裝備故障重落地於左營神鷹基地跑道，造成機上正駕駛、副駕駛、機工長及檢驗士受傷，當時立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

由於海軍日前已建案向美國採購MH-60R海鷹反潛直升機，事後因報價過高宣告停止建案，但S-70C已無後繼機種，國防部上午舉行例行記者會，媒體關切是否重啟採購案，或以任何替代方案取代S-70C。蔣正國指出，海軍會依照國防部指導及防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

至於是否國軍可能因無法獲得MH-60R，造成反潛人力流失。蔣正國回應，沒有反潛人力流失的問題，海軍會持續依反潛人力經管規定實施人員培育與留用，以維護反潛航空能量。

媒體關切，此次意外是否影響國軍的反潛作戰。蔣正國僅表示，已針對這次事件妥善擬定相關因應作為。（編輯：楊凱翔）1110623

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