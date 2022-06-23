海軍墜機4人受傷 陳其邁盼傷者早日康復

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）一架海軍S-70C反潛直升機昨天下午在營區墜毀，造成4人受傷，高雄市長陳其邁表示，其中2人是高雄人，但現在救護期間，不便探視，為他們祈禱，希望傷者能脫離險境。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號：2303），昨天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

海軍司令部昨天晚間發布新聞稿表示，機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛生命徵象穩定，但身上有臉部或手腳有撕裂、穿刺傷及骨折等。郭姓檢驗士和劉姓機工長則有燒燙傷，其中劉姓機工長傷勢最重，有95%二到三級燒燙傷，正全力搶救。

陳其邁上午出席活動時接受媒體聯訪表示，傷者有4人，劉姓機工長傷勢較重，院方全力搶救中，另4人中有2人是高雄子弟，但現在救護期間，不方便探視，祝福也為他們祈禱，希望能脫離險境，早日恢復健康。

據了解，4名傷者中，鄭姓副駕駛及郭姓檢驗士是高雄人，而傷勢較重的劉姓機工長是桃園人。高市府兵役處對中央社記者表示，會與軍方保持聯繫，持續關心慰問。

至於高雄有民宅遭受波及，鐵捲門被飛散的飛機零件打破大洞，幸無人受傷。外界質疑軍方第一時間沒有向地方警消通報。

陳其邁表示，失事原因有待專業鑑定釐清，緊急救援事件，包含軍方內部聯繫通報及地方協調，也會跟軍方就個案或通報上，是否有可以再檢討的地方，但現在救人才是最重要的事情。（編輯：謝雅竹）1110623