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海軍S-70C墜毀
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海軍S-70C直升機墜毀 機工長傷勢重裝葉克膜搶救

2022/6/23 13:09（6/23 13:25 更新）
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海軍S-70C反潛直升機墜毀，傷勢最重的機工長23日已裝上葉克膜搶救。圖為疑似傷者家屬到醫院探視。中央社記者洪學廣攝 111年6月22日
海軍S-70C反潛直升機墜毀，傷勢最重的機工長23日已裝上葉克膜搶救。圖為疑似傷者家屬到醫院探視。中央社記者洪學廣攝 111年6月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）一架海軍S-70C反潛直升機昨天下午墜毀，造成4人受傷，醫師表示，傷勢最重的劉姓機工長今天凌晨血壓、心跳和呼吸出現變化，已裝上葉克膜積極搶救，另3人病情相對穩定。

海軍一架S-70C反潛直升機（機號：2303）昨天執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛、郭姓檢驗士和劉姓機工長受傷，其中劉姓機工長傷勢最重，有95%二到三級燒燙傷。

4名傷者昨天送往國軍高雄總醫院左營分院治療，整形外科主治醫師蔡子斌今天接受媒體聯訪表示，劉姓機工長今天凌晨2時許，血壓、心跳、呼吸出現變化，醫療團隊為他裝上葉克膜，仍積極搶救中。

蔡子斌指出，劉姓機工長入院後，就懷疑有吸入性燒傷，即插上呼吸管治療，目前血壓、心跳、呼吸不穩定，還在積極搶救。

蔡子斌表示，另名傷者燒傷面積約21%，會在加護病房觀察幾天，待情況穩定會轉一般病房；另2名傷者因有一些傷口或骨折，也會再觀察幾天再出院。

高雄市長陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪表示，傷者有4人，劉姓機工長傷勢較重，院方全力搶救中。此外，4人中有2人是高雄子弟，但現在救護期間，不方便探視，祝福也為他們祈禱，希望能脫離險境，早日恢復健康。

據了解，4名傷者中，鄭姓副駕駛及郭姓檢驗士是高雄人，而傷勢較重的劉姓機工長是桃園人。因家屬情緒仍較激動，軍方通知高雄市兵役處暫緩探視。（編輯：張雅淨）1110623

國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌（右）23日受訪表示，傷勢最重的劉姓機工長因凌晨血壓、心跳和呼吸出現變化，已裝上葉克膜積極搶救，另3人病情相對穩定。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月23日
國軍總醫院左營分院整型外科主治醫師蔡子斌（右）23日受訪表示，傷勢最重的劉姓機工長因凌晨血壓、心跳和呼吸出現變化，已裝上葉克膜積極搶救，另3人病情相對穩定。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月23日
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