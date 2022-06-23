S-70C重落地釀4傷 國防部：未延誤回報

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（中央社記者賴于榛台北23日電）海軍S-70C反潛直升機重落地造成4名機組員受傷，國防部常務次長李宗孝今天表示，昨天的事故並沒有延誤回報，且他欽佩事發時現場官兵及當事人的勇敢處置，海軍已組成專案小組調查事故原因。

昨天的反潛直升機事故再度引發汰舊換新的討論，不過，海軍原本欲對美採購MH-60R海鷹反潛機，卻因美方報價過高停止建案。李宗孝今天出席行政院會後記者會時指出，關於「神鷹三號」計畫，國防部和海軍會持續爭取。

李宗孝也說，據他了解，昨天的事故並沒有延誤回報的情形，且他也欽佩事發時現場官兵及當事人的勇敢處置，目前海軍已針對事故原因組成專案小組，進行調查，一定會找出事故原因，盼外界不要臆測。

他表示，海軍每一位飛行員都是海軍的珍貴資產，國防部第一時間就安排三總最好團隊進駐協助，一定會全力救治重傷的士官長，並全力協助家屬。（編輯：林興盟）1110623