S-70C重落地釀4傷 邱國正：憾事發生都值得檢討

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）海軍1架S-70C昨天在左營神鷹基地重落地，造成4人受傷。國防部長邱國正今天下午南下探視傷者，他指出，憾事發生並沒苛責哪一個人，但都值得檢討努力。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）昨天執行試飛科目操作時，疑似裝備故障，導致直升機在左營神鷹基地跑道重落地，機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛、劉姓機工長及郭姓檢驗士受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院治療，其中劉姓機工長傷勢最重，有95%二到三級燒燙傷。

邱國正下午約5時抵達醫院探視傷者，他在會前接受媒體聯訪表示，發生這種意外令人相當遺憾，海軍第一時間也盡力處理，他下午趕緊抽時間利用空檔探望官兵弟兄。

邱國正重申，事發後「有回報啊」，而且還是海軍司令梅家樹親自向他回報，希望外界不要拘泥在這件事，諒解軍方難處，「沒有回報我怎麼會知道」。

邱國正指出，各界的批評或指正，他都會坦然接受，但不要把焦點轉移，這是他個人看法，軍方也會好好處理此事。

針對機工長傷勢狀況，邱國正會後接受媒體採訪表示，由於傷者燒傷面積較大，會比較麻煩，軍方會與醫院配合，也向家屬致意道歉；後續會進行補強工作，「憾事發生了，並沒有苛責哪一個人，但都值得檢討，持續努力。」

邱國正指出，昨天第一時間向總統蔡英文報告過，蔡總統對此事表達關切，希望傷者盡快康復。

至於傷者的家屬有無任何要求，邱國正表示，目前沒有，軍方會把善後工作做好。（編輯：戴光育）1110623